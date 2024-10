Parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico a Fuorigrotta e strappa i verbali dalle auto (Di sabato 12 ottobre 2024) Denunciato un 55enne napoletano: ha minacciato i dipendenti Anm e ne ha aggredito uno per non far multare le auto nella "sua" area. Fanpage.it - Parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico a Fuorigrotta e strappa i verbali dalle auto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Denunciato un 55enne napoletano: ha minacciato i dipendenti Anm e ne ha aggredito uno per non far multare lenella "sua" area.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prende automobilista a bottigliate : arrestato parcheggiatore abusivo a Salerno - Parcheggiatore abusivo agli arresti domiciliari a Salerno. La Squadra Mobile della Questura salernitana ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura guidata da Giuseppe Borrelli, nei... (Salernotoday.it)

Salerno - automobilista rifiuta di pagarlo : parcheggiatore abusivo lo minaccia col coltello - L’episodio a Salerno la scorsa notte. Quando l’automobilista si è rifiutato, lui ha estratto un coltello e l’ha minacciato di morte. Salerno, automobilista rifiuta di pagarlo: parcheggiatore abusivo estrae un coltello I poliziotti sono intervenuti sul posto, in piazza […] L'articolo Salerno, automobilista rifiuta di pagarlo: parcheggiatore abusivo lo minaccia col coltello sembra essere il primo ... (Teleclubitalia.it)

Parcheggiatore abusivo minaccia automobilista con un coltello. Bloccato dalla Polizia - Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, a Salerno, in piazza Amendola, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, hanno arrestato un uomo di 37 anni per il reato di estorsione. Un cittadino ha segnalato un parcheggiatore abusivo che minacciava con un coltello un automobilista costringendolo a dargli dei soldi. (Anteprima24.it)

Parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico a Fuorigrotta e strappa i verbali dalle auto - Denunciato un 55enne napoletano: ha minacciato i dipendenti Anm e ne ha aggredito uno per non far multare le auto nella "sua" area ... (fanpage.it)

Napoli, ausiliario del traffico aggredito da parcheggiatore abusivo finisce in ospedale - L’aggressore, poi arrestato, aveva iniziato a minacciarlo di morte ed è passato dalle minacce all’aggressione fisica rompendo il tablet di servizio e prendendo a calci e pugni perché l’ausiliario avev ... (ilmeridianonews.it)

La dura vita da parcheggiatore di notte, a Orio arrivano i rinforzi - Quattro parcheggi da gestire in notti in cui si creano lunghe code di auto ferme, in attesa di uscire dall'aeroporto di Orio al Serio. E l'operatore è solo uno. Lo era almeno fino a qualche giorno fa ... (ecodibergamo.it)