Oceania 2, ecco i nuovi trailer e poster del film Disney che vede il ritorno di Vaiana e Maui

Sono disponibili il trailer ufficiale e il poster di Oceania 2, l'ultimo film targato Walt Disney Animation Studios. L'epico lungometraggio animato, che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2024, riunisce Vaiana (con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e Maui (con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana) per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori, dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dagli antenati.

