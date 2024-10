Non solo Guardiola a Che Tempo Che Fa: ospite anche Roberto Baggio (Di sabato 12 ottobre 2024) Non solo Pep Guardiola: a Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove di Discovery, ci sarà anche Roberto Baggio nella fascia a partire dalle ore 19.30. I due, grandi amici e compagni al Brescia, si ritroveranno dunque insieme nel programma della domenica sera. L’appuntamento è fissato dunque per il 13 ottobre e gli appassionati di calcio sono in fibrillazione per ascoltare le parole del tecnico del Manchester City e per sentire il mai banale pensiero del Divin Codino. Non solo Guardiola a Che Tempo Che Fa: ospite anche Roberto Baggio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) NonPep: a CheChe Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove di Discovery, ci sarànella fascia a partire dalle ore 19.30. I due, grandi amici e compagni al Brescia, si ritroveranno dunque insieme nel programma della domenica sera. L’appuntamento è fissato dunque per il 13 ottobre e gli appassionati di calcio sono in fibrillazione per ascoltare le parole del tecnico del Mster City e per sentire il mai banale pensiero del Divin Codino. Nona CheChe Fa:SportFace.

Calciomercato Milan - non solo Moncada su Samuele Ricci - c’è anche Guardiola… - Calciomercato Milan, Guardiola stravede per il centrocampista del Torino Samuele Ricci, Moncada continua a seguirlo Una partita per entrare sotto i riflettori di tutta Europa. Il centrocampista continua ad essere un punto fermo anche con il cambio allenatore, oltre che essere entrato a gamba tesa nel giro della Nazionale, presentandosi con una prestazione monster nel trionfo contro la Francia. (Dailymilan.it)

Guardiola e il City : «Non aspettano solo che retrocediamo - vogliono che spariamo dalla faccia della terra» - Riporta il Guardian: Pep Guardiola ritiene che: «Tutti vogliono che il Manchester City scompaia dalla faccia della Terra». L'articolo Guardiola e il City: «Non aspettano solo che retrocediamo, vogliono che spariamo dalla faccia della terra» sembra essere il primo su ilNapolista. Ma come… una cosa così dirompente e se la fanno zitti zitti? “L’udienza – spiega il giornale inglese – è riservata ... (Ilnapolista.it)

“Ho avuto poco tempo sotto Pep Guardiola - ma ho imparato la calma per giocare. Ci sono altri modi per battere le squadre - non solo calciando il più lontano possibile” : un laureato dell’accademia del Manchester City sottolinea il genio del boss catalano - “Non avrebbe potuto andare più alla perfezione”, afferma Harwood-Bellis. Ogni ragazzo vuole giocare nel campionato migliore del mondo, ora devo restarci”. “Quello [debut] mi ha dato molta sicurezza”, racconta in esclusiva Harwood-Bellis QuattroQuattroDue. Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Pep Guardiola, allenato dal Manchester City, ha vinto tutto quello che c’era da vincere nei ... (Justcalcio.com)

Guardiola : “Calendario troppo fitto? Solo i giocatori possono cambiare le cose” - “I giocatori sono gli unici che possono modificare le cose: il cambiamento deve venire da loro“. Il Manchester City, addirittura, potrebbe arrivare a giocare addirittura 76 partite, senza considerare quelle che i giocatori disputano poi con le rispettive nazionali. Lo chiedevo già quando ero calciatore“. (Sportface.it)