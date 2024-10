Morì 4 mesi dopo il parto. Le dichiarazioni dei due imputati. Sentenza il 25 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Una doppia sofferenza. Quella dei familiari della donna di 39 anni morta quattro mesi dopo il parto e grandi patimenti, presenti ad ogni udienza. L’altra di due professionisti delle Scotte, una ginecologa ed un anestesista, accusati di omicidio colposo. Il processo che ha visto affrontarsi in un lunghissimo braccio di ferro, legale e di consulenze, le parti ha vissuto ieri in aula un passaggio delicato, prima della Sentenza attesa il 25 ottobre. I fatti risalgono a 2019, sono già passati cinque anni. E la bambina di oltre quattro chili venuta alla luce quella notte di fine gennaio, rimasta senza mamma, è già cresciuta. Un calvario, dunque, per tutte le persone coinvolte in questa dolorosa vicenda. Lanazione.it - Morì 4 mesi dopo il parto. Le dichiarazioni dei due imputati. Sentenza il 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Una doppia sofferenza. Quella dei familiari della donna di 39 anni morta quattroile grandi patimenti, presenti ad ogni udienza. L’altra di due professionisti delle Scotte, una ginecologa ed un anestesista, accusati di omicidio colposo. Il processo che ha visto affrontarsi in un lunghissimo braccio di ferro, legale e di consulenze, le parti ha vissuto ieri in aula un passaggio delicato, prima dellaattesa il 25. I fatti risalgono a 2019, sono già passati cinque anni. E la bambina di oltre quattro chili venuta alla luce quella notte di fine gennaio, rimasta senza mamma, è già cresciuta. Un calvario, dunque, per tutte le persone coinvolte in questa dolorosa vicenda.

