Milano, da oggi M4 attraversa tutta la città: in 30 minuti da San Cristoforo a Linate (Di sabato 12 ottobre 2024) Da oggi la M4 attraversa tutta la città, unendo in meno di 30 minuti di viaggio i quartieri a ovest di Milano, come San Cristoforo e Lorenteggio, con quelli a est e con l’aeroporto di Linate, passando per il centro città. Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina hanno partecipato, tra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il sindaco Giuseppe Sala e l’ad di Webuild, Pietro Salini. Lapresse.it - Milano, da oggi M4 attraversa tutta la città: in 30 minuti da San Cristoforo a Linate Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dala M4la, unendo in meno di 30di viaggio i quartieri a ovest di, come Sane Lorenteggio, con quelli a est e con l’aeroporto di, passando per il centro. Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina hanno partecipato, tra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il sindaco Giuseppe Sala e l’ad di Webuild, Pietro Salini.

