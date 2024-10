Biccy.it - Michelle Hunziker punge Affari Tuoi: “Strani meccanismi per gli ascolti”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l’addio di Amadeus (che è sbarcato sul Nove),con Stefano De Martino è cresciuto in termini di, ma molti telespettatori si sono accorti che spesso i pacchi più sostanziosi restano in gioco fino alla fine di ogni puntata. Ieri di questa casualità si è occupata – nuovamente – Striscia la Notizia.prima di lanciare un vecchio servizio riassuntivo, ha lanciato delle shade al programma di Rai Uno, parlando di “casuali” per mantenere glialti. “Molti ci chiedono come mai non facciamo più notare quello che accade ad. Cioè come per mantenere alti gliil programma di Rai Uno tenga i pacchi più alti fino alla fine della trasmissione. Noi non l’avevamo più fatto notare, perché di come funziona questo casuale meccanismo ve ne abbiamo parlato fin troppe volte.