LIVE – Reggio Emilia-Treviso: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Reggio Emilia-Treviso, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. La formazione allenata da coach Priftis, dopo aver perso all’esordio, si è rifatta nell’ultimo turno contro Cremona imponendosi di misura, e cerca ora un successo davanti al proprio pubblico. Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Reggio Emilia-Treviso aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. La formazione allenata da coach Priftis, dopo aver perso all’esordio, si è rifatta nell’ultimo turno contro Cremona imponendosi di misura, e cerca ora un successo davanti al proprio pubblico. Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

