LIVE – Djokovic-Fritz 6-4 2-2, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Fritz, incontro valevole per la seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il quattro volte vincitore dell’evento nei quarti ha avuto bisogno del terzo e decisivo set per prevalere nei confronti del diciannovenne ceco Jakub Mensik. Il finalista degli ultimi US Open, invece, ha fatto valere nettamente la sua maggiore forza contro il veterano belga David Goffin, costretto ad alzare bandiera bianca in due parziali senza storia. Tra i due giocatori si tratta del decimo scontro diretto in carriera e il bilancio è impietoso per il tennista a stelle e strisce, sconfitto dal 24 volte re degli Slam in tutte le altre nove precedenti occasioni. A partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, dunque, sarà Djokovic, che questa settimana va alla caccia del titolo numero cento sul massimo circuito. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondadeldi(cemento outdoor). Il quattro volte vincitore dell’evento nei quarti ha avuto bisogno del terzo e decisivo set per prevalere nei confronti del diciannovenne ceco Jakub Mensik. Il finalista degli ultimi US Open, invece, ha fatto valere nettamente la sua maggiore forza contro il veterano belga David Goffin, costretto ad alzare bandiera bianca in due parziali senza storia. Tra i due giocatori si tratta del decimo scontro diretto in carriera e il bilancio è impietoso per il tennista a stelle e strisce, sconfitto dal 24 volte re degli Slam in tutte le altre nove precedenti occasioni. A partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, dunque, sarà, che questa settimana va alla caccia del titolo numero cento sul massimo circuito.

LIVE – Djokovic-Fritz 6-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due giocatori si tratta del decimo scontro diretto in carriera e il bilancio è impietoso per il tennista a stelle e strisce, sconfitto dal 24 volte re degli Slam in tutte le altre nove precedenti occasioni. COME SEGUIRE DJOKOVIC-FRITZ IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 DJOKOVIC-FRITZ 6-4 SET! Chiude in ...

LIVE – Djokovic-Fritz 4-3 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il quattro volte vincitore dell'evento nei quarti ha avuto bisogno del terzo e decisivo set per prevalere nei confronti del diciannovenne ceco Jakub Mensik. 0-40 e tre palle break PRIMO SET – Subito 0-30 13. Il finalista degli ultimi US Open, invece, ha fatto valere nettamente la sua maggiore forza contro il veterano belga David Goffin, costretto ad alzare bandiera bianca

