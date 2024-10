Libano, i volontari preparano i pasti per gli sfollati (Di sabato 12 ottobre 2024) I volontari di Beirut si sono ritrovati in una piccola cucina a mescolare un pentolone di lenticchie e riso per preparare i pasti caldi per gli sfollati in Libano. Tutti indossano la maglietta “World Central Kitchen”. L’associazione distribuisce cibo gratuito in tutto il Libano da quando, un anno fa, è iniziata la guerra a Gaza e gli attacchi tra Israele e Hezbollah hanno causato molti sfollati nel sud del Paese. Ma dopo l’escalation delle ostilità da parte di Israele a settembre e la successiva invasione del sud, l’ONG ha intensificato i suoi sforzi di soccorso. Oggi distribuisce 50.000 pasti al giorno in tutto il Libano. Lapresse.it - Libano, i volontari preparano i pasti per gli sfollati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idi Beirut si sono ritrovati in una piccola cucina a mescolare un pentolone di lenticchie e riso per preparare icaldi per gliin. Tutti indossano la maglietta “World Central Kitchen”. L’associazione distribuisce cibo gratuito in tutto ilda quando, un anno fa, è iniziata la guerra a Gaza e gli attacchi tra Israele e Hezbollah hanno causato moltinel sud del Paese. Ma dopo l’escalation delle ostilità da parte di Israele a settembre e la successiva invasione del sud, l’ONG ha intensificato i suoi sforzi di soccorso. Oggi distribuisce 50.000al giorno in tutto il

