La protesta in Toscana. Chiude la banca del paese. Il sindaco si barrica dentro (Di sabato 12 ottobre 2024) di Pietro Mecarozzi e Leonardo Bartoletti L’asso di denari piomba sul tavolino in alluminio del bar di via Roma. Briscola è fiori, ma Mario e Gino, ultrasettantenni e orgogliosamente londesi, tentano il tutto per tutto. A pochi metri di distanza, a giocarsi le sue ultime carte è invece il sindaco di Londa, Tommaso Cuoretti, barricato nella banca di paese nel tentativo di evitare la chiusura definitiva dello sportello. Il paese al confine tra la Valdisieve e il Mugello, a circa quaranta chilometri da Firenze, è una "terra al limite, dove tutto finisce e nulla comincia", ironizzano i presenti. Poco più di 1800 anime, per la gran parte anziani, che nel torpore di un venerdì di metà ottobre sono diventate spettatori non paganti di un atto di disobbedienza civile in chiave moderna. Quotidiano.net - La protesta in Toscana. Chiude la banca del paese. Il sindaco si barrica dentro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) di Pietro Mecarozzi e Leonardo Bartoletti L’asso di denari piomba sul tavolino in alluminio del bar di via Roma. Briscola è fiori, ma Mario e Gino, ultrasettantenni e orgogliosamente londesi, tentano il tutto per tutto. A pochi metri di distanza, a giocarsi le sue ultime carte è invece ildi Londa, Tommaso Cuoretti,to nelladinel tentativo di evitare la chiusura definitiva dello sportello. Ilal confine tra la Valdisieve e il Mugello, a circa quaranta chilometri da Firenze, è una "terra al limite, dove tutto finisce e nulla comincia", ironizzano i presenti. Poco più di 1800 anime, per la gran parte anziani, che nel torpore di un venerdì di metà ottobre sono diventate spettatori non paganti di un atto di disobbedienza civile in chiave moderna.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Paghi di più il bagaglio se lo imbarchi al gate. Per risparmiare fai tutto alla prenotazione” : i passeggeri protestano contro le nuove regole Ryanair - In questo modo si smaltirebbero le pratiche per lo smistamento dei bagagli e si eviterebbero lungaggini su pesate, misure da prendere, per tutti i bagagli che non sono compresi nelle varie tariffe incluse all’atto della prenotazione. Per questo Ryanair ha pensato di prevedere, come novità per la nuova stagione turistica, di un plus per il pagamento dei bagagli che si imbarcano in aeroporto. (Ilfattoquotidiano.it)

La scelta di tante ragazze - ma anche di tante signore - di indossare male il velo - tutti i giorni - a Teheran. E i messaggi dal carcere all'Onu per la liberazione delle donne di tutto il mondo. Così è cambiata la protesta delle donne iraniane in questi due anni senza Mahsa Amini - Leggi anche › Narges Mohammadi all’Onu: «L’apartheid di genere diventi crimine contro l’umanità». Leggi anche › Pegah Moshir Pour: «Il futuro dell’Iran dipende da noi e dall’Occidente» Dalle proteste di piazza alla ... (Iodonna.it)

Da Martina Franca al policlinico di Bari per la visita fissata il 14 agosto - “tutto chiuso” La protesta della cittadina - con un video - si riferisce ad uno specifico settore - In un video la donna ha evidenziato la sua protesta. . . Nel video mostra anche altri pazienti in attesa, davanti a porta e finestrella chiuse. Vigilia di ferragosto orario della visita fissata con la prenotazione al policlinico di Bari: “tutto chiuso” afferma la donna che, arrivata da Martina Franca, ci ha rimesso anche “50 euro di nafta”. (Noinotizie.it)