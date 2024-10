Jannik Sinner numero 1 a fine 2024, Gaudenzi: “Massimo risultato possibile, ha un posto nella storia” (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi si è pubblicamente congratulato con Jannik Sinner, che grazie alla finale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai è certo di chiudere il 2024 al numero uno del ranking mondiale. “Finire la stagione come miglior giocatore del mondo è il Massimo risultato possibile nel tennis – spiega Gaudenzi – Come primo italiano a raggiungere questo traguardo, Jannik guadagna un posto nella storia e lo fa grazie alla sua determinazione e all’instancabile etica del lavoro. Ha solo 23 anni, non vediamo l’ora di vedere il suo viaggio continuare: dovrebbe essere immensamente orgoglioso di ciò che ha realizzato.” Jannik Sinner numero 1 a fine 2024, Gaudenzi: “Massimo risultato possibile, ha un posto nella storia” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche il presidente dell’ATP Andreasi è pubblicamente congratulato con, che grazie alla finale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai è certo di chiudere ilaluno del ranking mondiale. “Finire la stagione come miglior giocatore del mondo è ilnel tennis – spiega– Come primo italiano a raggiungere questo traguardo,guadagna une lo fa grazie alla sua determinazione e all’instancabile etica del lavoro. Ha solo 23 anni, non vediamo l’ora di vedere il suo viaggio continuare: dovrebbe essere immensamente orgoglioso di ciò che ha realizzato.”1 a: “, ha un” SportFace.

