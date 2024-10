Donnapop.it - «Io raccomandata? So fare tante cose!»: famosa showgirl si sfoga da Caterina Balivo, ecco chi è

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di, nel salottino mondano de La volta buona, su Rai 1, unaha parlato della diceria che l’accompagna da sempre, ovvero quella di essere. La donna in questione, di cui stiamo per svelarvi l’identità, ha elencato i suoi talenti, i suoi mille volti, e si è raccontata a lungo con la padrona di casa. Di chi si tratta? In effetti, sa cantare, ballare, condurre e recitare, ma ha un plus che molte altre e altri non hanno: ha una verve comica strepitosa. Senza dimenticare, ovviamente, il fatto che sia una donna bellissima e piena di fascino. Ma chi è? Flora Canto si racconta a: «Tutti mi danno della, ma» Flora Canto sa bene che c’è un pregiudizio che la perseguita, anzi, che la precede: il fatto che per molti siada suo marito, l’attore Enrico Brignano, con cui fa coppia fissa da ben oltre dieci anni.