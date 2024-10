Incidente in via Mascarella: auto sfonda un dehors (Di sabato 12 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn’automobile ha sfondato un dehors in via Mascarella, a Bologna. L’Incidente è avvenuto oggi, 12 ottobre, attorno alle ore 16.Il conducente ha poi spiegato, come riporta Il Resto del Carlino, di aver perso il controllo del veicolo a Bolognatoday.it - Incidente in via Mascarella: auto sfonda un dehors Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn’mobile hato unin via, a Bologna. L’è avvenuto oggi, 12 ottobre, attorno alle ore 16.Il conducente ha poi spiegato, come riporta Il Resto del Carlino, di aver perso il controllo del veicolo a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in via Mascarella: auto sfonda un dehors - Un’automobile ha sfondato un dehors in via Mascarella, a Bologna. L’incidente è avvenuto oggi, 12 ottobre, attorno alle ore 16. (bolognatoday.it)

Bologna, auto piomba contro un dehors in pieno centro - Il conducente ha perso il controllo della vettura a causa di un colpo di sonno. Le schegge di vetro feriscono una passante ... (ilrestodelcarlino.it)