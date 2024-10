Incidente a Vallarsa, motociclista 44enne esce di strada sulla Statale 46: ha perso il controllo del mezzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Un motociclista di 44anni ha perso la vita sulla Statale 46 nella Vallarsa (Trento): si indaga sull'Incidente, a causa del quale l'uomo è uscito di strada Notizie.virgilio.it - Incidente a Vallarsa, motociclista 44enne esce di strada sulla Statale 46: ha perso il controllo del mezzo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Undi 44anni hala vita46 nella(Trento): si indaga sull', a causa del quale l'uomo è uscito di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Vallarsa, motociclista 44enne esce di strada sulla Statale 46: ha perso il controllo del mezzo - Vallarsa (Trento): un motociclista di 44anni ha perso la vita sulla Statale 46: si indaga sull'incidente, a causa del quale l'uomo è uscito di strada ... (notizie.virgilio.it)

Incidente in Trentino, morto un motociclista vicentino di 44 anni - Incidente stradale mortale in provincia di Trento nella mattina di sabato 12 ottobre. La vittima è un motociclista di 44 anni originario del vicentino. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso ... (rainews.it)

Perde il controllo della moto e si schianta: muore un motociclista di 44 anni - VICENZA - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un motociclista di 44 anni, originario del Vicentino, nel pomeriggio di oggi attorno alle 13.30. L'incidente è avvenuto sulla strada de ... (nordest24.it)