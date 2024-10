Iacometti | il Lingotto ha sbagliato tutto ma la sinistra dov' era?

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Regole incerte, incentivi insufficienti, energia troppo cara, Cina strapotente. Alle motivazioni messe sul tavolo ieri da Carlos Tavares in Parlamento per giustificare i pessimi risultati del gruppo e la progressiva desertificazione degli stabilimenti italiani mancava solo l'invasione delle cavallette. Eppure i dati sono abbastanza chiari. Ad agosto le vendite in Europa sono scese del 18,3%. Stellantis ha registrato un calo del 29,5%. Un mese storto? Non proprio. Negli 8 mesi del 2024 il mercato mantiene ancora il segno positivo con +1,4%, il gruppo franco-italiano è invece scivolato del 3,3%. Le cose non vanno meglio nel nostro Paese, dove l'azienda guidata da Tavares a settembre ha perso il 33,9% rispetto ad un calo genle delle vendite del 10,7%.