Governo: Schlein, 'deriva autoritaria? Norme ddl Sicurezza pericolose, reprimono dissenso' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo preoccupati di alcune Norme, il decreto Sicurezza ad esempio in cui ci sono Norme che vanno oltre il Codice Rocco e hanno la finalità di reprimere il dissenso. deriva autoritaria? Io penso che siano Norme sbagliate, molto pericolose, securitarie e che restringono gli spazi di dissenso". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. Liberoquotidiano.it - Governo: Schlein, 'deriva autoritaria? Norme ddl Sicurezza pericolose, reprimono dissenso' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo preoccupati di alcune, il decretoad esempio in cui ci sonoche vanno oltre il Codice Rocco e hanno la finalità di reprimere il? Io penso che sianosbagliate, molto, securitarie e che restringono gli spazi di". Così Ellyalla festa del Foglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filomena Gallo: “140 azioni legali in un anno. Servono riforme per una democrazia che rispetti le libertà ” - L’Associazione Luca Coscioni, con oltre 140 azioni legali avviate nell’ultimo anno, ha ottenuto importanti risultati giuridici in Italia e punta a definire gli obiettivi politici per il 2025, spiega l ... (ilfattoquotidiano.it)

Governo: Schlein, ‘deriva autoritaria? Norme ddl Sicurezza pericolose, reprimono dissenso’ - Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Noi siamo preoccupati di alcune norme, il decreto Sicurezza ad esempio in cui ci sono norme che vanno oltre il Codice Rocco e hanno la finalità di reprimere il dissenso. D ... (ilsannioquotidiano.it)

Colpo di scena in campionato, stadio non a norma: così scatta il rinvio - La situazione continua ad essere sotto stretta osservazione. Le prossime ore risulteranno quelle decisive in un senso o nell'altro ... (calciomercato.it)