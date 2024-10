Giuli tira dritto e nomina al ministero l’attivista Lgbt che fu silurato da Fdi (Di sabato 12 ottobre 2024) Francesco Spano è vicecapo di gabinetto, per il titolare del Mic «è bravo». Ma nel 2017 finì in uno scandalo svelato dalle «Iene». Laverita.info - Giuli tira dritto e nomina al ministero l’attivista Lgbt che fu silurato da Fdi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Francesco Spano è vicecapo di gabinetto, per il titolare del Mic «è bravo». Ma nel 2017 finì in uno scandalo svelato dalle «Iene».

