Frana a Masone, riaperta la strada per la frazione Berté (Di sabato 12 ottobre 2024) Stamattina, sabato 12 ottobre 2024, è stata riaperta via Macciò. Si tratta della strada che collega Masone alla frazione di Berté, interrotta dallo scorso 8 ottobre a causa di una grossa Frana, a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato la Regione la scorsa settimana.Circa trenta le

Maltempo - decine di persone isolate per una frana a Masone. Paura per la piena dei fiumi in Veneto - . Ecco i dettagli principali della situazione attuale. Precipitazioni simili sono state registrate anche in altre località prealpine come Poffabro e Chievolis, causando allagamenti e caduta di alberi. Leggi anche: Maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio Piogge record sulle Prealpi: danni e allagamenti L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le ... (Thesocialpost.it)

Frana a Masone con persone isolate : aperto un varco per i mezzi di soccorso - Nella notte i vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato a Masone, in via Macciò in località Bertè, dove una grossa frana ha investito la carreggiata bloccando l'accesso a delle abitazioni. Una quindicina di persone sono rimaste isolate, ma con la possibilità di procedere a piedi. ... (Genovatoday.it)

Maltempo : frana a Masone - trenta persone isolate - Dopo le piogge di queste ore una frana ha isolato alcune abitazioni nella frazione Berte’ in via Macciò a Masone. Lo rende noto la Protezione civile regionale che sta tenendo i contatti con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Il sindaco... (Genovatoday.it)

