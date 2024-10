Ilrestodelcarlino.it - Fotovoltaico, progetto sotto osservazione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) "È attualmente in corso la procedura di valutazione per la costruzione di un impiantoin contrada Torrenova. La richiesta è stata effettuata dall’azienda milanese Vse srl, che ha a disposizione un terreno in quell’area. Esprimiamo profonda preoccupazione, poiché si ritiene non idoneo il sito individuato, sia per la presenza di abitazioni che si troverebbero a ridosso dell’impianto, sia per l’impatto che avrebbe a livello paesaggistico". A sollevare il caso è stata l’amministrazione comunale di Potenza Picena guidata dal sindaco Noemi Tartabini, che ieri ha reso pubblica la vicenda con una nota diffusa sui social network. E adesso è tanta la preoccupazione sollevata dalla giunta per quell’impianto che potrebbe sorgere nella zona nord di Porto Potenza, al confine con Porto Recanati.