Firenze, visita speciale al cimitero monumentale ebraico (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Tanti appuntamenti fino al 24 novembre dedicati alle festività, all’arte e alla storia per favorire la conoscenza della cultura ebraica Riapre straordinariamente alle visite guidate il cimitero ebraico monumentale di Firenze. Domenica 13 ottobre alle ore 11 e domenica 10 novembre alle ore 11 sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, 14 a due passi da Porta San Frediano. Durante la visita scopriremo le caratteristiche di questo luogo, che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. Lanazione.it - Firenze, visita speciale al cimitero monumentale ebraico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Tanti appuntamenti fino al 24 novembre dedicati alle festività, all’arte e alla storia per favorire la conoscenza della cultura ebraica Riapre straordinariamente alle visite guidate ildi. Domenica 13 ottobre alle ore 11 e domenica 10 novembre alle ore 11 sarà eccezionalmente aperto il cancello deldi viale Ariosto, 14 a due passi da Porta San Frediano. Durante lascopriremo le caratteristiche di questo luogo, che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882.

