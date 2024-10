Cortei pro Palestina a Roma e Milano (Di sabato 12 ottobre 2024) 17.20 Corteo pro Pal in corso a Roma da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio. "Siamo qui per dire basta bombardamenti anche sul Libano, e stop al genocidio. Purtroppo il governo israeliano è un governo criminale. Lottiamo contro questa maledetta guerra, per la pace", a detto Salman, presidente Comunità Palestinese di Roma e del Lazio. A Milano, il corteo da Piazzale Maciachini alla stazione Centrale è aperto dallo striscione:"Fermiamo il genocidio a Gaza, salviamo Gaza". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 17.20 Corteo pro Pal in corso ada Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio. "Siamo qui per dire basta bombardamenti anche sul Libano, e stop al genocidio. Purtroppo il governo israeliano è un governo criminale. Lottiamo contro questa maledetta guerra, per la pace", a detto Salman, presidente Comunità Palestinese die del Lazio. A, il corteo da Piazzale Maciachini alla stazione Centrale è aperto dallo striscione:"Fermiamo il genocidio a Gaza, salviamo Gaza".

