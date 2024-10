Consorzio di Bonifica Paestum, Carmine Frunzo è il nuovo presidente (Di sabato 12 ottobre 2024) Carmine Frunzo è stato nominato nuovo presidente del Consorzio di Bonifica di Paestum durante il Consiglio dei delegati tenutosi questa mattina presso la sede dell’ente a Capaccio Scalo. Contestualmente, Giovanni Tedesco è stato nominato vicepresidente, insieme alla nuova Deputazione Salernotoday.it - Consorzio di Bonifica Paestum, Carmine Frunzo è il nuovo presidente Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è stato nominatodeldididurante il Consiglio dei delegati tenutosi questa mattina presso la sede dell’ente a Capaccio Scalo. Contestualmente, Giovanni Tedesco è stato nominato vice, insieme alla nuova Deputazione

