Colto da malore improvviso, muore Carabiniere di 52 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoHa avuto un malore improvviso ed è morto dopo il trasporto in ospedale. I medici hanno tentato l’’impossibile ma per Tommaso Saracino, appuntato scelto di 53 anni in forza presso la stazione Carabinieri di Torricella, non c’è stato niente da fare. L’uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale, al Giannuzzi di Manduria. Aveva 53 anni e si era sentito male in mattinata.L'articolo Colto da malore improvviso, muore Carabiniere di 52 anni proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Colto da malore improvviso, muore Carabiniere di 52 anni Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoHa avuto uned è morto dopo il trasporto in ospedale. I medici hanno tentato l’’impossibile ma per Tommaso Saracino, appuntato scelto di 53in forza presso la stazione Carabinieri di Torricella, non c’è stato niente da fare. L’uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale, al Giannuzzi di Manduria. Aveva 53e si era sentito male in mattinata.L'articolodadi 52proviene da Tarantini Time Quotidiano.

