Catania-Team Altamura oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Catania-Team Altamura sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Angelo Massimino gli etnei vogliono un'altra vittoria per continuare a restare nei piani altissimi della classifica, devono invece risalire la china i pugliesi che sono partiti decisamente male fin qui. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 12 ottobre. COME VEDERE Catania-Team Altamura oggi IN TV Catania-Team Altamura sarà visibile su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e su NOW, diretta scritta su Sportface.it.

Serie C - Pace colpisce il Team Altamura : il derby è del Monopoli - Il Monopoli torna a vincere e lo fa conquistando tre punti pesanti nel derby contro il Team Altamura: allo stadio San Nicola i biancoverdi hanno avuto la meglio per 1-0, in uno degli anticipi della A decidere la sfida è stato Pace al 17'. . . . Il Monopoli, alla quinta vittoria stagionale, è salito. (Baritoday.it)