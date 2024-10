Capitale italiana cultura 2027 ad Acerra presentato dossier

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Esaltare il proprio patrimoniole per costruire un futuro ricco di opportunità anche per tutti i territori vicini. E’ quanto emerso questa mattina al Castello dei Conti di(Napoli), nel corso della presentazione del‘I Segreti di Pulcinella’, con il quale è stata presentata ufficialmente la candidatura della città adella. A sostenere la candidatura, con l’adesione e la consegna di un protocollo d’intesa, spiegano dal Comune, ci sono la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, diversi Comuni del Napoletano e del Casertano oltre a numerose associazioni locali. ‘’ nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico, e dell’Ufficiodel Comune per il definitivo rilancio del territorio attraverso la, la storia, l’arte e la bellezza.