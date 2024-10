Calessi | Meloni spiata caccia ai complici del bancario di Bari

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per conto di chi o in collaborazione con chi, Vincenzo Coviello, il 52enne di Bitonto, ex funzionario della filiale di Intesa San Paolo di Bisceglie per due anni, tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, ha spiato i conti correnti di 3.572 persone, tra cui Giorgia, la sorella, i ministri Crosetto e Santanché, il presidente del Senato e una miriade di politici, magistrati, personaggi famosi? La presunzione di innocenza vale fino al terzo grado di giudizio. Ma questo si chiede la procura die su questo gli investigatori stanno lavorando, in un'indagine appena cominciata. La pista è quella di eventualio mandanti. Gli investigatori non credono, cioè, alla spiegazione della “curiosità” o della “mania di controllo”, sostenuta a caldo dall'indagato.