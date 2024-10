Calcio: Liverpool. Il club conferma il ritiro di Joel Matip (Di sabato 12 ottobre 2024) Il difensore lascia il Calcio. Con i 'reds' otto anni e tanti trofei Liverpool (INGHILTERRA) - Arriva dal Liverpool la conferma del ritiro di Joel Matip, 33enne ormai ex difensore che ha deciso di lasciare il Calcio. Il tedesco, naturalizzato camerunense, ha giocato con la maglia dei 'reds' dal 2016 Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Liverpool. Il club conferma il ritiro di Joel Matip Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il difensore lascia il. Con i 'reds' otto anni e tanti trofei(INGHILTERRA) - Arriva dalladeldi, 33enne ormai ex difensore che ha deciso di lasciare il. Il tedesco, naturalizzato camerunense, ha giocato con la maglia dei 'reds' dal 2016

