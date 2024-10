Brasile, la proposta choc di Lula: «Fuori dalla Selecao chi gioca in Europa» (Di sabato 12 ottobre 2024) Le parole del presidente del Brasile Lula, che lancia la proposta di escludere dalle convocazioni in nazionale chi gioca all’estero Il presidente del Brasile Lula ha lanciato una proposta choc per la nazionale verdeoro: tenere Fuori dalle convocazioni i calciatori che giocano all’estero: niente Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, Endrick e lo juventino Bremer (anche se Calcionews24.com - Brasile, la proposta choc di Lula: «Fuori dalla Selecao chi gioca in Europa» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le parole del presidente del, che lancia ladi escludere dalle convocazioni in nazionale chiall’estero Il presidente delha lanciato unaper la nazionale verdeoro: teneredalle convocazioni i calciatori cheno all’estero: niente Vinicius, Rodrygo, Eder Militao, Endrick e lo juventino Bremer (anche se

Brasile - proposta shock di Lula : “Niente nazionale di calcio per chi gioca all’estero” - Il presidente Lula ha dichiarato di averne già discusso con i vertici della federcalcio del Paese. Dovrebbero rinunciare alla maglia della nazionale brasiliana campioni del calibro di Vinicius, Endrick e Alisson. Il Presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto, dopo la vittoria della Seleçao per 2-1 sul Cile, l’esclusione dalla nazionale del Paese dei calciatori che giocano ... (Dayitalianews.com)

Brasile - la proposta shock del presidente Lula : «Niente Nazionale per i calciatori che giocano all’estero» - All’indomani della vittoria della Seleçao per 2-1 contro il Cile, il presidente brasiliano ha abbozzato un’ipotesi che stravolgerebbe la rosa della nazionale verdeoro. È il caso, tra gli altri, di Vinicius Junior, Eder Militao, Endrick e Rodrygo, tutti e quattro giocatori del Real Madrid. E quella del presidente del Brasile potrebbe essere molto più di una semplice suggestione. (Open.online)

Brasile - la proposta shock del presidente Lula : «Niente Nazionale per i calciatori che giocano all’estero» - All’indomani della vittoria della Seleçao per 2-1 contro il Cile, il presidente brasiliano ha abbozzato un’ipotesi che stravolgerebbe la rosa della nazionale verdeoro. Un’idea che ricalca quanto già succede in Inghilterra con la nazionale di rugby. «Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. (Open.online)