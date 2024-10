Bisoli, corsa contro il tempo per svuotare l’infermeria (Di sabato 12 ottobre 2024) Ad una settimana esatta dal delicato incontro con il Palermo, non solo per i canarini ma anche per la panchina di Alessio Dionisi, fare la conta dei presenti e degli assenti significherebbe solo ingannare in malo modo il tempo che ci separa dal rientro in campo. Certo è che, per i quasi cento che hanno avuto la possibilità di recarsi ieri pomeriggio al campo comunale di Bastiglia, l’impressione non è stata delle migliori, ma a tutto c’è una spiegazione. In diversi avevano svolto un lavoro personalizzato in mattinata al Braglia e altri hanno continuato a farlo a Bastiglia come Pergreffi, Gerli, Caso, Gliozzi e Bozhanaj le cui corse appaiono fluide, se ne riparlerà ad inizio settimana per capire se potranno rientrare in gruppo. Gerli ci spera, in realtà anche tutti gli altri. Significa essere almeno a disposizione, poi per quanto e come si vedrà. Ilrestodelcarlino.it - Bisoli, corsa contro il tempo per svuotare l’infermeria Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ad una settimana esatta dal delicato incon il Palermo, non solo per i canarini ma anche per la panchina di Alessio Dionisi, fare la conta dei presenti e degli assenti significherebbe solo ingannare in malo modo ilche ci separa dal rientro in campo. Certo è che, per i quasi cento che hanno avuto la possibilità di recarsi ieri pomeriggio al campo comunale di Bastiglia, l’impressione non è stata delle migliori, ma a tutto c’è una spiegazione. In diversi avevano svolto un lavoro personalizzato in mattinata al Braglia e altri hanno continuato a farlo a Bastiglia come Pergreffi, Gerli, Caso, Gliozzi e Bozhanaj le cui corse appaiono fluide, se ne riparlerà ad inizio settimana per capire se potranno rientrare in gruppo. Gerli ci spera, in realtà anche tutti gli altri. Significa essere almeno a disposizione, poi per quanto e come si vedrà.

