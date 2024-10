Bastiglia, al via il progetto di riqualificazione del Municipio (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuova sede temporanea per gli uffici comunali di Bastiglia. In vista dell'inizio dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della sede storica del Municipio in piazza Repubblica, i servizi comunali “traslocano” in container attrezzati, all'interno dei quali lavorerà il Modenatoday.it - Bastiglia, al via il progetto di riqualificazione del Municipio Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuova sede temporanea per gli uffici comunali di. In vista dell'inizio dei lavori di adeguamento sismico eenergetica della sede storica delin piazza Repubblica, i servizi comunali “traslocano” in container attrezzati, all'interno dei quali lavorerà il

