Bancale di finestre crolla e travolge un operaio di 29 anni sotto gli occhi dei colleghi: il giovane muore poco dopo la corsa in ospedale (Di sabato 12 ottobre 2024) ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA) - Giuseppe Tagliapietra, operaio di 29 anni, è morto oggi, 12 ottobre, in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina. La dinamica esatta Ilgazzettino.it - Bancale di finestre crolla e travolge un operaio di 29 anni sotto gli occhi dei colleghi: il giovane muore poco dopo la corsa in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA) - Giuseppe Tagliapietra,di 29, è morto oggi, 12 ottobre, in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina. La dinamica esatta

