Associazione di tipo mafioso, 34enne in manette

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto undella provincia di Caserta, destinatario di misura restrittiva. L’uomo si è presentato spontaneamente in Caserma. L’immediata interrogazione alla Banca Dati ha confermato che a suo carico pendeva il provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a seguito di condanna a oltre tre anni di reclusione per concorso indie ricettazione. L’arrestato è stato associato alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. L'articolodiinproviene da Anteprima24.it.