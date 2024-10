Assist delle toghe alla Ong: sospeso il provvedimento di fermo di 60 giorni (Di sabato 12 ottobre 2024) La nave Geo Barents torna in mare: sarebbe dovuta rimanere ferma in porto per 60 giorni ma il tribunale del capoluogo ligure ha deciso per la sospensione Ilgiornale.it - Assist delle toghe alla Ong: sospeso il provvedimento di fermo di 60 giorni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La nave Geo Barents torna in mare: sarebbe dovuta rimanere ferma in porto per 60ma il tribunale del capoluogo ligure ha deciso per la sospensione

Musicista e partigiana per 40 giorni ricoprì l'incarico di "commissaria all'assistenza della popolazione" della Repubblica della Val d'Ossola. Eletta in Parlamento con il Pci - non ebbe mai - neppure politicamente - vita facile. Forse per le sue scelte anticonvenzionali - Ha percorso sentieri di montagna al freddo, indossando un paio di scarponi così stretti che le hanno distrutto i piedi. Nella sua vita privata, la nascita della figlia di Valeria, Francesca, la colma di gioia: se come mamma impegnata era stata lontana dalla sua bambina, ora vive il piacere di essere nonna. (Iodonna.it)

Inizia in Puglia l’anno scolastico Oggi apertura ufficiale nella regione - in vari istituti il via nei giorni scorsi. Alcuni sindaci del brindisino : richiesta urgente al ministro per assistenza ad alunni disabili - pdf L'articolo Inizia in Puglia l’anno scolastico <small class="subtitle">Oggi apertura ufficiale nella regione, in vari istituti il via nei giorni scorsi. Si completa così il quadro delle regioni in cui l’attività didattica prende avvio. Al riguardo, per esempio, il sindaco di Villa Castelli che presiede il consorzio di ambito territoriale Brindisi 3 ha scritto una lettera al ministro ... (Noinotizie.it)

Inizia in Puglia l'anno scolastico Oggi apertura ufficiale nella regione - in vari istituti il via nei giorni scorsi. Sindaci del brindisino : richiesta urgente al ministro per assistenza ad alunni disabili - Comincia ufficialmente oggi, in Puglia ed in altre regioni d'Italia, l'anno scolastico 2024-2025. Molteplici situazioni problematiche: da quella dei docenti precari a quella dell'assistenza agli alunni disabili.