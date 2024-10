Ilfattoquotidiano.it - Argentina, governo Milei minaccia la chiusura dell’ospedale Laura Bonaparte di Buenos Aires: i medici lo occupano per protesta

(Di sabato 12 ottobre 2024) “La salute mentale è un diritto e deve essere garantito in un sistema sanitario pubblico. L’ospedaleè un centro di eccellenza ed è il punto di riferimento nazionale per la cura della salute mentale e per il trattamento delle dipendenze. Assistiamo i più deboli della società, chi vive in strada, chi non ha un’assicurazione sanitaria o non può permettersi di sostenere in modo autonomo un percorso di terapia”, spiega Ilfattoquotidiano.it Silvia Giaccaglia, pediatra delche nell’ultima settimana è stato al centro di proteste e manifestazioni organizzate contro la sua. Nella tarda serata di martedì 8 ottobre, ilha invece parlato di una “ristrutturazione” ma non ha fornito ulteriori dettagli. “Senza uno spazio come questo, le persone vulnerabili sarebbero abbandonate a loro stesse.