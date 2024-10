Alessandro Stocchi, chi è il compagno di Nadia Bengala: “Ho avuto troppi amori tossici” (Di sabato 12 ottobre 2024) Nadia Bengala è strettamente legata al quella del compagno Alessandro Stocchi, uomo di affari a cui è legata dall’ormai lontano 2007. I due si sono conosciuti e innamorati dopo la relazione tra la siracusana e Otto Schivani, con il quale l’ex Miss, nel 1996, ha avuto la sua unica figlia, Diana. L’anno successivo, tuttavia, la storia con Schivani è terminata e Nadia ha poi voltato pagina. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Oggi, l’ex modella e Miss Italia ha raccontato di aver lasciato perdere le ambizioni di carriera a causa di alcune relazioni tossiche. “Gli uomini mi hanno sempre bloccato. Tutti dei gran gelosi, possessivi e basta. Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio. Ho scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza. Solo io so le botte. Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante”, aveva detto. Metropolitanmagazine.it - Alessandro Stocchi, chi è il compagno di Nadia Bengala: “Ho avuto troppi amori tossici” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è strettamente legata al quella del, uomo di affari a cui è legata dall’ormai lontano 2007. I due si sono conosciuti e innamorati dopo la relazione tra la siracusana e Otto Schivani, con il quale l’ex Miss, nel 1996, hala sua unica figlia, Diana. L’anno successivo, tuttavia, la storia con Schivani è terminata eha poi voltato pagina. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Oggi, l’ex modella e Miss Italia ha raccontato di aver lasciato perdere le ambizioni di carriera a causa di alcune relazioni tossiche. “Gli uomini mi hanno sempre bloccato. Tutti dei gran gelosi, possessivi e basta. Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio. Ho scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza. Solo io so le botte. Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante”, aveva detto.

