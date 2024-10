A Thousand Blows: il teaser trailer della serie in arrivo nel 2025 su Disney+ (Di sabato 12 ottobre 2024) Disney+ ha diffuso un primo teaser trailer di A Thousand Blows, una nuova epica serie ambientata nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880, nata dalla mente di Steven Knight, acclamato creatore della serie di successo mondiale Peaky Blinders. La prima stagione di A Thousand Blows, composta da 6 episodi di un’ora, arriverà nel 2025 su Disney+ in Italia e in altri Paesi selezionati e su Hulu negli Stati Uniti. La serie è prodotta da The Story Collective in coproduzione con Matriarch Productions e Water & Power Productions. Ecco il teaser trailer: Il teaser trailer mostra per la prima volta l’attore, vincitore del premio BAFTA, Malachi Kirby (Anansi Boys, Small Axe) nei panni di Hezekiah Moscow, che dalla Giamaica si trova immerso nel vibrante e violento melting pot dell’East End londinese post-rivoluzione industriale. Nerdpool.it - A Thousand Blows: il teaser trailer della serie in arrivo nel 2025 su Disney+ Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha diffuso un primodi A, una nuova epicaambientata nel pericoloso mondoboxe illegale nella Londra vittoriana del 1880, nata dalla mente di Steven Knight, acclamato creatoredi successo mondiale Peaky Blinders. La prima stagione di A, composta da 6 episodi di un’ora, arriverà nelsuin Italia e in altri Paesi selezionati e su Hulu negli Stati Uniti. Laè prodotta da The Story Collective in coproduzione con Matriarch Productions e Water & Power Productions. Ecco il: Ilmostra per la prima volta l’attore, vincitore del premio BAFTA, Malachi Kirby (Anansi Boys, Small Axe) nei panni di Hezekiah Moscow, che dalla Giamaica si trova immerso nel vibrante e violento melting pot dell’East End londinese post-rivoluzione industriale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Thousand Blows : il primo teaser della prossima serie dal creatore di Peaky Blinders - Hulu ha diffuso il primo teaser di A Thousand Blows, la prossima serie drammatica d'epoca di Steven Knight, interpretata e prodotta da Stephen Graham. DeKnight La trama e il cast della serie Malachi Kirby interpreta Hezekiah Moscow, che dalla Giamaica si ritrova immerso nel vivace e violento crogiolo …. (Movieplayer.it)

A Thousand Blows: la nuova serie tv del creatore di Peaky Blinders sembra violentissima - Scoprite A Thousand Blows, nuova serie tv di Steven Knight che si è mostrata in queste ore con il primo trailer ufficiale. (serial.everyeye.it)

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 12 Ottobre, in prima serata - Stasera in TV, Sabato 12 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... (comingsoon.it)

A Thousand Blows: Il teaser trailer della nuova serie dell'ideatore di Peaky Blinders - Ambientato nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880, il drama coinvolge nel cast tra gli altri Stephen Graham, Malachi Kirby ed Erin Doherty. (comingsoon.it)