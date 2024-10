Tvzap.it - Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrataalle 2:58. Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose. (Continua)inLa terra torna a tremare in. È successo sta, intorno alle 2:58. I sismografi hanno registrato una scossa didi magnitudo 3.1. Il sisma, come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ipocentro a 14 chilometri di profondità. La scossa per fortuna è stata di lieve intensità e per questo motivo non ha comportato danni a cose o persone. Resta però la paura per questi eventi che diventano sempre più frequenti nel nostro paese.