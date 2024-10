Tennis: Torneo Wuhan. Paolini eliminata nei quarti di finale (Di venerdì 11 ottobre 2024) In una sfida tra olimpioniche, l'azzurra si è arresa in tre set a Zheng Wuhan (CINA) - Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in ceme Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Paolini eliminata nei quarti di finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In una sfida tra olimpioniche, l'azzurra si è arresa in tre set a Zheng(CINA) - Nulla da fare per Jasmineneidial "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in ceme

WTA Wuhan 2024 : Jasmine Paolini lotta - ma Qinwen Zheng si prende l’ingresso in semifinale - Entra così in scena il momento migliore di Jasmine, che approfitta delle minori certezze della cinese, ha un’altra palla break sul 2-1 e ne sfrutta un altro errore di rovescio in corsa. Come Serena Williams e Aryna Sabalenka: meglio solo, in passato, Svetlana Kuznetsova. WTA Wuhan, Aryna Sabalenka e Coco Gauff si incontreranno in semifinale Nel terzo parziale l’equilibrio è sostanzialmente ... (Oasport.it)

Jasmine Paolini non ce la fa e si ferma ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan - Pareggiati i conti, all’ultimo atto, Zheng strappa il break alla sua avversaria nel momento cruciale della partita e stacca il pass per la semifinale dove incontrerà la sua connazionale Wang. Dall’altra parte Sabalenka-Gauff. Per Zheng si tratta della quarta semifinale in un evento importante, dopo quelle dei Giochi Olimpici di Parigi, Australian Open, WTA Beijing e WTA Wuhan. (Metropolitanmagazine.it)

Highlights Paolini-Zheng : Wta Wuhan 2024 (VIDEO) - Wang. The post Highlights Paolini-Zheng: Wta Wuhan 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Di seguito i momenti chiave e gli scambi più belli della partita tra la testa di serie numero tre e la testa di serie numero cinque del seeding. Sul cemento cinese la padrona di casa si impone con lo score finale di 6-2 3-6 6-3 dopo oltre due ore e dieci minuti di battaglia e riesce ad accedere al ... (Sportface.it)