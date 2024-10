‘Sweetheart’, Il Nuovo Singolo di Youngod che Esplora le Dinamiche dell’Amore Tossico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Youngod è tornato con “Sweetheart”, il suo Nuovo Singolo in arrivo su tutte le piattaforme digitali l’11 ottobre, che Esplora le Dinamiche di un amore Tossico. Con una nuova consapevolezza, il giovane artista riflette sulle difficoltà e utilizza la musica come un rifugio emotivo, mentre sta lavorando al suo primo EP. Youngod Ritorna con ‘Sweetheart’, il Nuovo Singolo sull’Amore Tossico Da venerdì 11 ottobre, il giovane talento della scena R&B italiana, Youngod, presenterà il suo Nuovo Singolo intitolato ”Sweetheart” (AltaFonte/Sony Music Italia) su tutte le piattaforme digitali. Per ascoltare Youngod: Youngod Spotify Youngod e l’Amore Tossico, un’Analisi del Nuovo Brano che Svela le Ferite Emotive Nel suo Nuovo brano, Youngod Esplora il tema dell’Amore Tossico, un sentimento che ha il potere di distruggere. Spettacolo.periodicodaily.com - ‘Sweetheart’, Il Nuovo Singolo di Youngod che Esplora le Dinamiche dell’Amore Tossico Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornato con “Sweetheart”, il suoin arrivo su tutte le piattaforme digitali l’11 ottobre, cheledi un amore. Con una nuova consapevolezza, il giovane artista riflette sulle difficoltà e utilizza la musica come un rifugio emotivo, mentre sta lavorando al suo primo EP.Ritorna con, ilsull’AmoreDa venerdì 11 ottobre, il giovane talento della scena R&B italiana,, presenterà il suointitolato ”Sweetheart” (AltaFonte/Sony Music Italia) su tutte le piattaforme digitali. Per ascoltareSpotifye l’Amore, un’Analisi delBrano che Svela le Ferite Emotive Nel suobrano,il tema, un sentimento che ha il potere di distruggere.

