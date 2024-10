Superman: il primo sguardo al film di James Gunn potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Superman: il primo sguardo al film di James Gunn potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo Sebbene sia stato innegabilmente emozionante quando le riprese di Superman di James Gunn si sono concluse alla fine dell’estate, la parte più triste è stata che ciò significava che non sarebbe più stato in grado di condividere aggiornamenti e foto del set sui suoi social media. Poco dopo la fine della produzione del film d’esordio del DCU, Gunn ha rivelato che, sebbene il lavoro sulle location fosse terminato, il lavoro sul film nel suo complesso era ben lungi dall’essere concluso, dato che il montaggio e gli effetti visivi stavano iniziando solo un anno prima che il film venisse proiettato nelle sale. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): ilaldidiSebbene sia stato innegabilmente emozionante quando le riprese didisi sono concluse alla fine dell’estate, la parte più triste è stata che ciò significava che non sarebbe più stato in grado di condividere aggiornamenti e foto del set sui suoi social media. Poco dopo la fine della produzione deld’esordio del DCU,ha rivelato che, sebbene il lavoro sulle location fosse terminato, il lavoro sulnel suo complesso era ben lungi dall’essere concluso, dato che il montaggio e gli effetti visivi stavano iniziando solo un annoche ilvenisse proiettato nelle sale.

