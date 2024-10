Striscioni, fumogeni e cori. Oltre 2000 persone al corteo contro il G7: «L'aborto salva vite umane» (Di venerdì 11 ottobre 2024) ANCONA - Oltre 2.000 persone si sono riunite oggi pomeriggio ad Ancona in un corteo organizzato dalla "Campagna NoG7 Not on my body, fuori il profitto dalla salute", protestando contro il G7 della Salute e le sue "passerelle mediatiche". Dopo la chiusura dei lavori ministeriali alla Mole Anconatoday.it - Striscioni, fumogeni e cori. Oltre 2000 persone al corteo contro il G7: «L'aborto salva vite umane» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ANCONA -2.000si sono riunite oggi pomeriggio ad Ancona in unorganizzato dalla "Campagna NoG7 Not on my body, fuori il profitto dalla salute", protestandoil G7 della Salute e le sue "passerelle mediatiche". Dopo la chiusura dei lavori ministeriali alla Mole

