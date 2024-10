Sorelle Meloni, conti spiati: perquisizioni e sequestri. La difesa: “Solo curiosità” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Migliaia di conti bancari, compresi quelli di Giorgia e Arianna Meloni e di moltissimi politici, sono stati spiati da un dipendente di Intesa Sanpaolo. L’uomo, che si chiama Vincenzo Coviello, ha 52 anni ed è originario di Bitonto, è stato licenziato in tronco ed è indagato. Sono in corso anche perquisizioni e sequestri nella sua abitazione. Lui però si difende fornendo una sua versione dei fatti.Leggi anche: Giorgia e Arianna Meloni spiate da un bancario: violati conti di migliaia di persone. Allarme spionaggio Tra i nomi più noti presenti nella lista degli spiati di lusso risultano esserci anche quelli di diversi esponenti del governo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno, i ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto. Thesocialpost.it - Sorelle Meloni, conti spiati: perquisizioni e sequestri. La difesa: “Solo curiosità” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Migliaia dibancari, compresi quelli di Giorgia e Ariannae di moltissimi politici, sono statida un dipendente di Intesa Sanpaolo. L’uomo, che si chiama Vincenzo Coviello, ha 52 anni ed è originario di Bitonto, è stato licenziato in tronco ed è indagato. Sono in corso anchenella sua abitazione. Lui però si difende fornendo una sua versione dei fatti.Leggi anche: Giorgia e Ariannaspiate da un bancario: violatidi migliaia di persone. Allarme spionaggio Tra i nomi più noti presenti nella lista deglidi lusso risultano esserci anche quelli di diversi esponenti del governo: la presidente del Consiglio Giorgia, sua sorella Arianna, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno, i ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto.

