“Serve un campionato transnazionale, deve comprendere anche l’Italia”: ecco la Superlega del Sud anti-Premier proposta da Villas-Boas (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I nuovi investitori non hanno il background del passato nel gestire una squadra, non conoscono la storia. Oggi forse stiamo trasformando il calcio in qualcosa di diverso e dobbiamo capire dove stiamo andando. Sono convinto però che unire le forze possa generare maggior valore. Quindi perché non creare una Lega unica tra Paesi magari Portogallo, Spagna, Francia e Italia?”. Questa la proposta di Andre Villas-Boas – presidente del Porto – esposta al forum ‘Football Business’, panel del Festival dello sport di Trento. Una sorta di Superlega del Sud-Europa, ma non al posto della Champions: nelle intenzioni dovrebbe sostituire i vari campionati nazionali e quindi competere con lo strapotere attuale della Premier League. “Porto è un brand ma ha un passivo di 500 milioni. Ovvio che dobbiamo cambiare strategia, investendo nella nostra cultura dello sport puntando sul valore del talento. Ilfattoquotidiano.it - “Serve un campionato transnazionale, deve comprendere anche l’Italia”: ecco la Superlega del Sud anti-Premier proposta da Villas-Boas Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I nuovi investitori non hanno il background del passato nel gestire una squadra, non conoscono la storia. Oggi forse stiamo trasformando il calcio in qualcosa di diverso e dobbiamo capire dove stiamo andando. Sono convinto però che unire le forze possa generare maggior valore. Quindi perché non creare una Lega unica tra Paesi magari Portogallo, Spagna, Francia e Italia?”. Questa ladi Andre– presidente del Porto – esposta al forum ‘Football Business’, panel del Festival dello sport di Trento. Una sorta didel Sud-Europa, ma non al posto della Champions: nelle intenzioni dovrebbe sostituire i vari campionati nazionali e quindi competere con lo strapotere attuale dellaLeague. “Porto è un brand ma ha un passivo di 500 milioni. Ovvio che dobbiamo cambiare strategia, investendo nella nostra cultura dello sport puntando sul valore del talento.

