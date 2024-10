Serie A1 femminile, prima casalinga per la Numia Vero Volley Milano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le difficoltà non mancano, ma arrestare la marcia è vietato. Dopo il 3-1 seppur sofferto di Pinerolo la Numia Vero Volley Milano si accinge ad affrontare il primo turno casalingo del suo campionato.Ospite all'Allanz Cloud la Smi Roma Volley, che seppe stupire nella scorsa stagione Europa.today.it - Serie A1 femminile, prima casalinga per la Numia Vero Volley Milano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le difficoltà non mancano, ma arrestare la marcia è vietato. Dopo il 3-1 seppur sofferto di Pinerolo lasi accinge ad affrontare il primo turno casalingo del suo campionato.Ospite all'Allanz Cloud la Smi Roma, che seppe stupire nella scorsa stagione

Serie A1 femminile - la Numia Vero Volley senza Egonu per circa un mese - Il dado è tratto. La Numia Vero Volley Milano dovrà riununciare a Paola Egonu per un mese o poco più: l'opposta del club del consorzio e della nazionale è stata sottoposta in giornata ad intervento chirurgico alle fosse nasali per un'infezione che l'ha colpita all'immediata vigilia della... (Today.it)

Serie A1 femminile - la Numia Vero Volley Milano soffre a tratti ma vince bene a Pinerolo - Non è mancata qualche sofferenza di troppo, almeno all'inizio, ma la Numia Vero Volley Milano, malgrado la pesante assenza di Egonu (si parla di un mese e mezzo di stop), ha svolto bene il suo compito. . La Wash4Green Pinerolo, abbastanza rinforzata dopo il mercato estivo, ha messo alla frusta. (Milanotoday.it)