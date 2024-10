Re Carlo e il sacrificio per Camilla, “contenta” ma preoccupata (Di venerdì 11 ottobre 2024) Com’è noto Re Carlo sta meglio e per tale ragione, con il nulla osta dei medici, potrà partecipare al Royal Tour in Australia, in partenza tra qualche giorno. Con lui, ovviamente, l’immancabile Camilla che, stando alle dichiarazioni di una fonte molto vicina alla coppia, sarebbe profondamente preoccupata per le condizioni di salute del Sovrano. È anche per questo che Carlo, spinto dall’amore (e da un po’ di raziocinio), ha deciso di fare un piccolo, grande sacrificio per lei, rinunciando a un altro evento che gli sta molto a cuore. Il sacrificio per Camilla (e per il proprio bene) Re Carlo sta curando un cancro ormai dall’inizio di febbraio quando, grazie a un intervento alla prostata, ha scoperto di essere malato. Dilei.it - Re Carlo e il sacrificio per Camilla, “contenta” ma preoccupata Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Com’è noto Resta meglio e per tale ragione, con il nulla osta dei medici, potrà partecipare al Royal Tour in Australia, in partenza tra qualche giorno. Con lui, ovviamente, l’immancabileche, stando alle dichiarazioni di una fonte molto vicina alla coppia, sarebbe profondamenteper le condizioni di salute del Sovrano. È anche per questo che, spinto dall’amore (e da un po’ di raziocinio), ha deciso di fare un piccolo, grandeper lei, rinunciando a un altro evento che gli sta molto a cuore. Ilper(e per il proprio bene) Resta curando un cancro ormai dall’inizio di febbraio quando, grazie a un intervento alla prostata, ha scoperto di essere malato.

Re Carlo - la passione culinaria che genera "tensioni" con la Regina Camilla

Ed è proprio dal suo ultimo libro che si apprendono i 'contrasti' in tavola tra la coppia reale. Eppure, come si può supporre, anche tra i due non mancano alcuni screzi. In un'intervista a You Tom Parker Bowles aveva spiegato: "Mia madre faceva la spesa dal macellaio, dal pescivendolo, dal panettiere e dal fruttivendolo.

Harry e Carlo - salta un altro incontro : c'è lo zampino di Camilla?

Anche l'ultimo viaggio del secondogenito a Londra si rivela un flop. Le sue accuse sono state troppo forti per far sì che tutto si risolva con un mero incontro chiarificatore. A riportare l'indiscrezione è stato il Daily Beast, contattato da un insider. Infatti, il secondogenito del re d'Inghilterra ha raggiunto parecchie volte nell'arco degli ultimi mesi la sua madre

Carlo e Camilla : il figlio parla di come hanno affrontato il cancro

Nei mesi seguenti è stata Camilla a farsi carico di molti impegni, così come il principe William. Camilla, invece, predilige "un pranzo molto leggero", spesso sotto forma di "una ciotola di zuppa di pollo" o "un po' di salmone affumicato". Attualmente, inoltre, Carlo e Camilla si stanno preparando per il primo tour reale internazionale da quando il monarca ha iniziato il trattamento dopo la