Ponte Stretto, Bonelli: “Ultima parola su impatto ambientale al governo è pericolosa forzatura” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ve la immaginate Giorgia Meloni che autorizza la Valutazione d'impatto ambientale per il Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante i pareri discordanti tra le amministrazioni dello Stato? È proprio quello che prevede l'articolo 1, comma 1, la norma voluta e inserita, con la ‘manina’ di Salvini, nel decreto ambiente approvato ieri dal Consiglio Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ve la immaginate Giorgia Meloni che autorizza la Valutazione d'per ilsullodi Messina, nonostante i pareri discordanti tra le amministrazioni dello Stato? È proprio quello che prevede l'articolo 1, comma 1, la norma voluta e inserita, con la ‘manina’ di Salvini, nel decreto ambiente approvato ieri dal Consiglio

