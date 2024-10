Pochettino su Pulisic: "Sono preoccupato da come lo gestisce il Milan, va protetto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli Stati Uniti è tutto pronto per il debutto di Mauricio Pochettino sulla panchina della nazionale americana. Il nuovo ct debutterà la Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli Stati Uniti è tutto pronto per il debutto di Mauriciosulla panchina della nazionale americana. Il nuovo ct debutterà la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pochettino : «Pulisic gioca ogni singolo minuto col Milan. È un aspetto che ci preoccupa» - Queste le parole di Pochettino riportate da Sky Sport: «Pulisic è un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo». Una buona parte dei tifosi, si sospetta, preferirebbe guardare il calcio di club questo fine settimana e i club preferirebbero certamente che i loro ... (Ilnapolista.it)

Pochettino : “Pulisic tra i migliori al mondo - ma ora è stanco. Al Milan …” - Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico degli USA, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian Pulisic, attaccante esterno del Milan. (Pianetamilan.it)

Milan - Pochettino : “Preoccupati per Pulisic. Gioca troppo - proteggiamolo” - Vogliamo mettere in campo giocatori freschi, con la possibilità di competere senza correre rischi. Così Mauricio Pochettino in conferenza alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Panama, a proposito dell’esterno del Milan. . Sempre parlando di Pulisic, Pochettino ha spiegato che potrebbe non scendere in campo contro i Canaleros: “Vediamo, è arrivato un po’ stanco. (Sportface.it)