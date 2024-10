Perché gli Oasis non rilasceranno interviste per promuovere il live tour 2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli Oasis hanno dichiarato tramite X che non rilasceranno interviste per promuovere il loro tour 2025. Il motivo? I fratelli hanno paura di dover rispondere a domande troppo invadenti sul loro rapporto personale. Fanpage.it - Perché gli Oasis non rilasceranno interviste per promuovere il live tour 2025 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Glihanno dichiarato tramite X che nonperil loro. Il motivo? I fratelli hanno paura di dover rispondere a domande troppo invadenti sul loro rapporto personale.

