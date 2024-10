Perché anche a Milano si è vista l’aurora boreale: la spiegazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) anche a Milano è stata avvistata l’aurora boreale nella notte tra giovedì e venerdì 11 ottobre. Lo spettacolo tipico delle alte latitudini europee ha iniziato a manifestarsi poco prima della mezzanotte in diverse parti della città, ma anche in tutto il Nord Italia, come previsto nelle scorse ore Milanotoday.it - Perché anche a Milano si è vista l’aurora boreale: la spiegazione Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è stata avtanella notte tra giovedì e venerdì 11 ottobre. Lo spettacolo tipico delle alte latitudini europee ha iniziato a manifestarsi poco prima della mezzanotte in diverse parti della città, main tutto il Nord Italia, come previsto nelle scorse ore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'11 al 13 ottobre : tutti gli eventi - . Primo tra tutti: il grande ritorno della Deejay Ten, la corsa non competitiva insieme agli speaker di Radio Deejay attraverso le strade della. Cosa fare (anche gratis) a Milano dall’11 al 13 ottobre? Il nuovo fine settimana i arrivo promette numerosi eventi tra sport, innovazione e mobilità. (Milanotoday.it)

Borsa : Milano positiva grazie a Bper (+8%) e alle banche - Effetto contagio poi per Banco Bpm (+2,67%), Unicredit (+1,59%). Tra i titoli finanziari si sono mesi in luce anche Generali (+1,68%) e Fineco (+1,36%). Vendite poi su Erg (-1,63%) e Interpump (-1,36%). La Borsa di Milano è l'unica positiva in Europa (+0,43%) grazie al rally di Bper (+8,23%), che è stata spinta dal nuovo piano e dalla remunerazione prevista per i soci. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano prova a tenere con le banche - l'Europa negativa - Spread Btp-Bund stabile attorno a quota 130 punti base. In aumento di oltre due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps e Unicredit in crescita di oltre l'1%. Tra i titoli principali, debole Tim che scende di un punto percentuale, con Brunello Cucinelli che perde l'1,5% e Iveco il 2% a 8,95 euro. (Quotidiano.net)