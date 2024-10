Paolini-Zheng oggi, WTA Wuhan 2024: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) oggi, venerdì 11 ottobre (non prima delle 13.00 italiane) Jasmine Paolini sarà in campo per affrontare i quarti di finale del WTA1000 di Wuhan. Sul cemento cinese la toscana andrà a caccia di altre soddisfazioni, giocando contro la forte padrone di casa, Qinwen Zheng (n.5 del seeding), per conquistare l’accesso alle semifinali dell’evento asiatico. Paolini, reduce dal successo negli ottavi contro la russa Erika Andreeva, ha avuto la certezza di essersi qualificata alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Un traguardo inimmaginabile, se si pensa all’inizio dell’annata. Jasmine, però, si è resa protagonista di un percorso straordinario in questo 2024, sublimato dal raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon e dalla conquista del titolo 1000 a Dubai in singolare. Sulla sua strada ci sarà la cinese Zheng e sarà un confronto complicato. Oasport.it - Paolini-Zheng oggi, WTA Wuhan 2024: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), venerdì 11 ottobre (non prima delle 13.00 italiane) Jasminesarà in campo per affrontare i quarti di finale del WTA1000 di. Sul cemento cinese la toscana andrà a caccia di altre soddisfazioni, giocando contro la forte padrone di casa, Qinwen(n.5 del seeding), per conquistare l’accesso alle semifinali dell’evento asiatico., reduce dal successo negli ottavi contro la russa Erika Andreeva, ha avuto la certezza di essersi qualificata alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Un traguardo inimmaginabile, se si pensa all’inizio dell’annata. Jasmine, però, si è resa protagonista di un percorso straordinario in questo, sublimato dal raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon e dalla conquista del titolo 1000 a Dubai in singolare. Sulla sua strada ci sarà la cinesee sarà un confronto complicato.

